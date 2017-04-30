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Н'Голо Канте: Нет, моя игра в отборе – не результат работы на тренировках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, ставший чемпионом Англии в прошлом сезоне вместе с «Лестером», пообщался с журналистами Sky Sports.

«Знаю, что нужно для победы в АПЛ. Мне хорошо известно это чувство. Я умею справляться с давлением и работать на результат. У нас есть игроки, которые выиграли не один трофей, поэтому мы готовы принять вызов на финишном отрезке сезона.

Конечно, моя роль в «Челси» отличается от той, что была в «Лестере». Там мы должны были вместе защищаться и всей командой идти в контратаку. В лондонском клубе все немного иначе: мы контролируем мяч, и стараемся делать это у ворот соперника. Нужно лишь найти свободную зону, и отдать туда пас.

Нет, моя игра в отборе – не результат работы на тренировках. Просто я всегда это делал. То же самое происходило, когда я играл в футбол после школы. 

Не могу сказать что-то конкретное о своей игре в этом сезоне, я просто стараюсь помочь «Челси» выиграть трофеи. В «Лестере» было то же самое. Мы сконцентрировались на победе в АПЛ, и у нас это вышло. «Челси» нужно провести еще пять матчей. Нам будет достаточно и четырех побед, чтобы выиграть премьер-лигу», – заявил французский футболист.

Отметим, что ранее Канте был признан лучшим игроком чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

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