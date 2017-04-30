Лукас Мондело: УГМК заявил на матч новых игроков, у нас такой возможности нет

Главный тренер «Динамо» (Курск) Лукас Мондело прокомментировал четвертый матч финальной серии плей-офф премьер-лиги с УГМК (75:82).

«УГМК заявил на игру Санчо Литтл и Кристи Толивер, у нас возможности заявить новых игроков нет. УГМК был агрессивнее, быстрее перемещался по площадке, чаще прорывался к корзине, жестче играл в защите.

Несмотря на то, что у нас был высокий процент реализации, мы не смогли выиграть. Но мы будем бороться и сопротивляться. Мы восстановимся и еще вернемся в игру, я надеюсь», – приводит слова Мондело официальный сайт УГМК.

Напомним, счет в серии до трех побед стал равным (2-2). Пятый матч пройдет 1 мая в Курске.