Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии дерби со «Спартаком» в 26-м туре РФПЛ высказался о трансферной компании армейцев минувшей зимой.

«Витиньо и Васин в последнее время серьезно прибавили. С другой стороны, от того же Витиньо мы ждем дальнейшего прогресса. Его потенциал по-прежнему полностью не раскрыт, мы абсолютно убеждены, что он способен играть лучше. Прежде всего, речь идет о результативных действиях – забитых мячах и голевых передачах. В любом случае, Витиньо очень изменился. Игрок демонстрирует совершенно иной уровень мотивации, самоотдачи. Достаточно посмотреть, как он играет в отборе. Витиньо за счет своей работы сумел пробиться в стартовый состав, однако повторю, мы рассчитываем, что игрок будет еще прибавлять.

Медленный набор формы Аароном Оланаре – это вполне нормально, учитывая, сколько времени он пропустил. Любому спортсмену после столь длительного перерыва требуется немалый срок, чтобы вернуться к своему лучшему состоянию. Безусловно, нам хочется, чтобы Оланаре поскорее начал забивать. Солидарен с Виктором Михайловичем Гончаренко – по мнению главного тренера, Аарон постепенно прибавляет. Очень надеюсь, что Оланаре порадует нас еще в нынешнем сезоне. И не раз. Скажу честно, приход Оланаре зимой – не самый простой трансфер. С другой стороны, бывали ситуации посложнее. Нам удалось провернуть эдакую безденежную схему и получить Оланаре бесплатно.

Зимой ЦСКА расстался с двумя форвардами – Ласина Траоре и Карлосом Страндбергом. Увы, оба в полной мере так и не смогли раскрыть свой потенциал. Очевидный факт, отрицать бессмысленно. Ожидания от игры этих футболистов оказались выше того, что мы в итоге получили. С другой стороны, вполне можно сказать, что Траоре отработал вложенные в него средства за проведенные в команде шесть месяцев. В конце концов, он забил несколько мячей и таким образом помог команде. У Страндберга что-то получалось, что-то нет, но в итоге он проиграл конкуренцию, и мы решили отпустить его в другой клуб. При этом не только полностью окупили потраченные на него деньги, но еще и остались в плюсе», – цитирует Бабаева официальный сайт ЦСКА.

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