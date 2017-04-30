Майк Салливан: Флери остается нашим лучшим игроком

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отметил голкипера команды Марка-Андре Флери после второго матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (6:2).

«Он остается нашим лучшми игроком. Так было в серии первого раунда с «Коламбусом». То же самое происходило в первых двух матчах с «Вашингтоном». Он делал своевременные сэйвы, особенно в первом периоде», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, во втором матче Флери отразил 34 из 36 бросков «Вашингтона». Всего же в этом плей-офф на счету 32-летнего канадца 93,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,37 шайбы за игру.

«Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».