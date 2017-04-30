Марк-Андре Флери: Я просто старался оставить нашу команду в игре

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери подвел итоги второго матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (6:2).

«Они очень сильно начали и заставили нас уйти в оборону. У них очень техничная и быстрая команда.

Я просто старался оставить нашу команду в игре. Думаю, ребята хорошо оборонялись и помогали мне у ворот, играя на подборах и принимая шайбы на себя», – приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Напомним, во втором матче Флери отразил 34 из 36 бросков «Вашингтона». Всего же в этом плей-офф на счету 32-летнего канадца 93,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,37 шайбы за игру.

«Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».