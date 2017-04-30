Марк-Андре Флери: Я просто старался оставить нашу команду в игре
Голкипер «Питтсбурга»
Марк-Андре Флери подвел итоги второго матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с
«Вашингтоном» (6:2).
«Они очень сильно начали и заставили нас уйти в оборону. У них очень техничная и быстрая команда.
Я просто старался оставить нашу команду в игре. Думаю, ребята хорошо оборонялись и помогали мне у ворот, играя на подборах и принимая шайбы на себя», – приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
Напомним, во втором матче Флери отразил 34 из 36 бросков «Вашингтона». Всего же в этом плей-офф на счету 32-летнего канадца 93,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,37 шайбы за игру.
«Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
Голы:
Каллен 21:15 (0:1 - мен.). Нисканен (Овечкин, Бэкстрём), 22:09 (1:1 - бол.). Кессел (Кросби, Гюнцель), 33:04 (1:2). Гюнцель (Кросби), 36:14 (1:3). Кессел (Малкин, Шульц), 42:19 (1:4 - бол.). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 43:44 (2:4). Малкин (Кессел, Коул), 45:31 (2:5). Гюнцель (Каллен, Мяяття), 59:17 (2:6).
Место и дата
30 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция