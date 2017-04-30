Симона Халеп: В матче с Зигемунд было сложно захватить инициативу

Пятая ракетка мира Симона Халеп оценила свою игру в полуфинале турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте с Лаурой Зигемунд из Германии (4:6, 5:7).

«Матч прошел в сложном темпе, – сказала 25-летняя румынская теннисистка на пресс-конференции. – До игры я знала, что все будет именно так. Но все равно было сложно захватить инициативу и контролировать игру. Мне это не удалось. Хотя я смогла отыграться, боролась до самого конца, но соперница играла очень хорошо сегодня».

Добавим, что до этого на турнире в Штутгарте Халеп победила Барбору Стрыцову из Чехии (6:2, 6:3) и Анастасию Севастову из Латвии (6:3, 6:1).