Симона Халеп: В матче с Зигемунд было сложно захватить инициативу
Пятая ракетка мира
Симона Халеп оценила свою игру в полуфинале турнира WTA Porsche Tennis Grand
Prix в Штутгарте с Лаурой Зигемунд из Германии (4:6, 5:7).
«Матч прошел в сложном темпе, – сказала 25-летняя румынская теннисистка на пресс-конференции. – До игры я знала, что все будет именно так. Но все равно было сложно захватить инициативу и контролировать игру. Мне это не удалось. Хотя я смогла отыграться, боролась до самого конца, но соперница играла очень хорошо сегодня».
Добавим, что до этого на турнире в Штутгарте Халеп победила Барбору Стрыцову из Чехии (6:2, 6:3) и Анастасию Севастову из Латвии (6:3, 6:1).
Матч
Халеп С. (Румыния) - Зигемунд Л. (Германия) - 4:6, 5:7
Место и дата
29 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция
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