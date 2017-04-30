Лаура Зигемунд: Поддержка болельщиков и покрытие в Штутгарте дают такой результат

49-я ракетка мира Лаура Зигемунд объяснила свое успешное выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. В субботу 29-летняя немецкая теннисистка вышла в финал, победив в двух сетах пятого номера мирового рейтинга Симону Халеп (6:4, 7:5).

«Думаю, этот результат – комбинация поддержки, которую я получаю от зрителей, и покрытия. Все это позволяет мне показывать свой лучший теннис.

Покрытие подходит моей игре. Оно позволяет внести разнообразие, которое возможно на грунте. На нем можно играть быстро и оказывать давление на соперника», – приводит слова Зигемунд официальный сайт WTA.

Напомним, в финале уроженка Штутгарта сыграет с Кристиной Младенович из Франции, которая выбила из борьбы Марию Шарапову.

Добавим, что на данный момент Зигемунд выиграла только один титул за свою карьеру. При этом в прошлом году она также дошла до финала в Штутгарте, где потерпела поражение от другой теннисистки из Германии – Анжелик Кербер (4:6, 0:6).