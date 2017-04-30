Лаура Зигемунд: Поддержка болельщиков и покрытие в Штутгарте дают такой результат
49-я ракетка мира
Лаура Зигемунд объяснила свое успешное выступление на турнире WTA Porsche
Tennis Grand Prix в Штутгарте. В субботу 29-летняя немецкая теннисистка вышла в
финал, победив в двух сетах пятого номера мирового рейтинга Симону Халеп (6:4,
7:5).
«Думаю, этот результат – комбинация поддержки, которую я получаю от зрителей, и покрытия. Все это позволяет мне показывать свой лучший теннис.
Покрытие подходит моей игре. Оно позволяет внести
разнообразие, которое возможно на грунте. На нем можно играть быстро и
оказывать давление на соперника», – приводит слова Зигемунд официальный сайт WTA.
Напомним, в финале уроженка Штутгарта сыграет с Кристиной Младенович из Франции, которая выбила из борьбы Марию Шарапову.
Добавим, что на данный момент Зигемунд выиграла только один титул за свою карьеру. При этом в прошлом году она также дошла до финала в Штутгарте, где потерпела поражение от другой теннисистки из Германии – Анжелик Кербер (4:6, 0:6).
Матч
Халеп С. (Румыния) - Зигемунд Л. (Германия) - 4:6, 5:7
Место и дата
29 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция