Мария Шарапова: Если бы в начале недели мне сказали, что я проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна

Российская теннисистка Мария Шарапова оценила свое выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, на котором она дошла до полуфинала.

«Если бы в начале недели мне сказали, что я проведу три двухсетовых матча, после чего проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна.

Мне понравилось то, как я играла, как прибавляла в интенсивности по ходу матчей, как я боролась. Никогда не знаешь, на каком ты уровне, когда возвращаешься на корт после длинного перерыва. Думаю, это отличная база, от которой можно отталкиваться дальше», – приводит WTA Insider слова Шараповой.

Напомним, на турнире в Штутгарте Шарапова победила Роберту Винчи (Италия), Екатерину Макарову (Россия) и Анетт Контавейт (Эстония), после чего проиграла в полуфинале Кристине Младенович (Франция).э