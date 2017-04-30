Мария Шарапова: Если бы в начале недели мне сказали, что я проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна
Российская
теннисистка Мария Шарапова оценила свое выступление на турнире WTA Porsche
Tennis Grand Prix в Штутгарте, на котором она дошла до полуфинала.
«Если бы в начале недели мне сказали, что я проведу три двухсетовых матча, после чего проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна.
Мне понравилось то, как я играла, как прибавляла в интенсивности по ходу матчей, как я боролась. Никогда не знаешь, на каком ты уровне, когда возвращаешься на корт после длинного перерыва. Думаю, это отличная база, от которой можно отталкиваться дальше», – приводит WTA Insider слова Шараповой.
Напомним, на турнире в Штутгарте Шарапова победила Роберту Винчи (Италия), Екатерину Макарову (Россия) и Анетт Контавейт (Эстония), после чего проиграла в полуфинале Кристине Младенович (Франция).э
Матч
Младенович К. (Франция) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 7:5, 6:4
Место и дата
29 апреля 17:00, , Текстовая трансляция