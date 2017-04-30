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Арсен Венгер: «Тоттенхэму» невозможно удержать игроков, если бюджет не соответствует их уровню

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «Тоттенхэму» будет сложно сохранить нынешний состав в условиях ограниченного бюджета.

«Если бюджет не соответствует уровню игроков, то невозможно удерживать их на протяжении длительного времени.

Когда ты выходишь на определенный уровень, лучшие игроки хотят, чтобы им платили так, как и другим игрокам на этом уровне.

Если разница слишком значительная, никогда не сможешь удержать игроков», – приводит Goal.com слова Венгера.

Напомним, «Тоттенхэм» занимает второе место в премьер-лиге, опережая «Арсенал» на 14 очков. Таким образом, за время работы Венгера в клубе «шпоры» впервые могут опередить «канониров» в турнирной таблице.

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