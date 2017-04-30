Матюиди и Бернарду Силва могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает работу над усилением команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Express.

Согласно источнику, боссы «красных дьяволов» поставили задачу тренерскому штабу выиграть премьер-лигу в следующем сезоне. Отмечается, что английский клуб готов выделить нужную сумму наставнику «красных дьяволов» Жозе Моуринью на приглашение новых игроков.

Источник уверяет, что португальский специалист хочет видеть в «МЮ» двух полузащитников из чемпионата Франции – Блеза Матюиди из «ПСЖ», а также Бернарду Силву из «Монако». По информации издания, на трансферы обоих футболистов руководство выделит 80 млн евро.

Отметим, что Матюиди в беседе с журналистами не исключил своего ухода из «ПСЖ». Ранее сообщалось, что на игрока сборной Франции претендует «Ювентус».