Брэйден Холтби: Я должен был выручать, когда «Питтсбург» забил третий гол

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби взял на себя вину за третий пропущенный гол во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:6).

«Результат в матчах плей-офф зависит от того, как команды используют ключевые моменты. Таким был момент, когда забили третий гол. Тут должен выручать вратарь, а я не смог», – приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 36-й минуте форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель сделал счет 3:1, а перед третьим периодом Холтби был заменен на немца Филиппа Грубауэра.

Теперь «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».