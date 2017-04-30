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Брэйден Холтби: Я должен был выручать, когда «Питтсбург» забил третий гол

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби взял на себя вину за третий пропущенный гол во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:6).

«Результат в матчах плей-офф зависит от того, как команды используют ключевые моменты. Таким был момент, когда забили третий гол. Тут должен выручать вратарь, а я не смог», – приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 36-й минуте форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель сделал счет 3:1, а перед третьим периодом Холтби был заменен на немца Филиппа Грубауэра.

Теперь «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Голы:

Каллен 21:15 (0:1 - мен.). Нисканен (Овечкин, Бэкстрём), 22:09 (1:1 - бол.). Кессел (Кросби, Гюнцель), 33:04 (1:2). Гюнцель (Кросби), 36:14 (1:3). Кессел (Малкин, Шульц), 42:19 (1:4 - бол.). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 43:44 (2:4). Малкин (Кессел, Коул), 45:31 (2:5). Гюнцель (Каллен, Мяяття), 59:17 (2:6).

Место и дата

30 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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