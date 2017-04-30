Владимир Асеев: Главный менеджер «Лады»? Чушь какая-то!
Вчера в ряде российских СМИ появилась информация о том, что новым генеральным менеджером тольяттинской «Лады» станет Владимир Асеев, возглавляющий Поволжскую федерацию хоккея.
– Бред какой-то! – не скрывал своего возмущения Владимир Алексеевич, когда корреспондент «Советского спорта» в Самаре Сергей Волков обратился к нему за комментарием. – Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и министром спорта губернии Дмитрием Шляхтиным мы действительно на днях встречались и обсуждали перспективу дальнейшего развития хоккейной командой. Самое смешное, что информация о моем назначении появилась в то время, когда мы сидели в приемной у губернатора. Кто-то явно поспешил с моим назначением, создавая нездоровый ажиотаж вокруг хоккейного клуба. О новых назначениях в «Ладе» вы скоро узнаете из официального сообщения, размещенного на сайте министерства спорта области. Потерпите немного. Должен добавить, что у меня и в мыслях не было обсуждать кадровый состав клуба. Это прерогатива губернатора и министра. Получается, что без меня, меня женили.