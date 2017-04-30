Владимир Асеев: Главный менеджер «Лады»? Чушь какая-то!

Максим Шалунов: О будущем мне сказать нечего, пока ничего ни с кем не подписывал

Нападающий «Сибири» и олимпийской сборной России Максим Шалунов поделился впечатлениями от победы над словенцами на «Кубке АЛРОСА» (5:3) и рассказал о ситуации с уходом из новосибирского клуба.