Джастин Уильямс: «Вашингтон» угодил в яму, нам нужно собраться
Форвард «Вашингтона»
Джастин Уильямс прокомментировал ход серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».
В субботу «столичные» потерпели поражение во втором домашнем матче (2:6).
«Мы угодили в небольшую яму. Мы должны собраться перед третьим матчем и выиграть его. Вот и все», – приводит слова трехкратного обладателя Кубка Стэнли официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Уильямс завершил вторую игру с показателем полезности «–3».
Напомним, после двух матчей в Вашингтоне счет в серии 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».
Добавим, что в прошлом сезоне «Питтсбург» выбил «Вашингтон» из плей-офф на этой же стадии розыгрыша.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
Голы:
Каллен 21:15 (0:1 - мен.). Нисканен (Овечкин, Бэкстрём), 22:09 (1:1 - бол.). Кессел (Кросби, Гюнцель), 33:04 (1:2). Гюнцель (Кросби), 36:14 (1:3). Кессел (Малкин, Шульц), 42:19 (1:4 - бол.). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 43:44 (2:4). Малкин (Кессел, Коул), 45:31 (2:5). Гюнцель (Каллен, Мяяття), 59:17 (2:6).
Место и дата
30 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция