Джастин Уильямс: «Вашингтон» угодил в яму, нам нужно собраться

Форвард «Вашингтона» Джастин Уильямс прокомментировал ход серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом». В субботу «столичные» потерпели поражение во втором домашнем матче (2:6).

«Мы угодили в небольшую яму. Мы должны собраться перед третьим матчем и выиграть его. Вот и все», – приводит слова трехкратного обладателя Кубка Стэнли официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Уильямс завершил вторую игру с показателем полезности «–3».

Напомним, после двух матчей в Вашингтоне счет в серии 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».

Добавим, что в прошлом сезоне «Питтсбург» выбил «Вашингтон» из плей-офф на этой же стадии розыгрыша.