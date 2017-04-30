Барри Троц: В некоторых мометах Холтби сыграл не так здорово, как мог бы

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру голкипера Брэйдена Холтби во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:6).

За два периода 27-летний канадец отразил 11 из 14 бросков и в перерыве был заменен на Филиппа Грубауэра.

«Я посчитал, что в моментах с некоторыми пропущенными голами он сыграл не так хорошо, как мог бы. Он вносит решающий вклад в нашу игру, а раз это у него не получилось, я попытался что-то поменять. Вот и все.

На протяжении всего года Брэйден был нашей опорой. Нам также надо ему помогать и забивать голы. Мы не можем поручить ему это. Мы должны были найти возможности, чтобы забить на своем льду, но сделали недостаточно для этого», – приводит The Washington Post слова Троца.

Напомним, после двух матчей в Вашингтоне счет в серии 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».