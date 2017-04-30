Диего Симеоне: Не устану хвалить своих игроков, «Атлетико» – настоящая команда

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после победы «матрасников» над «Лас-Пальмасом» в 35-м туре испанской примеры (5:0).

«Мне очень понравилась игра. Мы прекрасно понимали, что нужно делать против «Лас-Пальмаса». Команда вышла на правильный путь. Начало было сильным, и я не устану хвалить своих парней.

Четыре дня назад «Атлетико» проиграл матч «Вильярреалу», а сегодня вышел на поле и решил исход игры за 18 минут. Это говорит о том, что мы – настоящая команда», – приводит слова Симеоне Goal.