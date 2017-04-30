Диего Симеоне: Не устану хвалить своих игроков, «Атлетико» – настоящая команда
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после победы «матрасников» над «Лас-Пальмасом» в 35-м туре испанской примеры (5:0).
«Мне очень понравилась игра. Мы прекрасно понимали, что нужно делать против «Лас-Пальмаса». Команда вышла на правильный путь. Начало было сильным, и я не устану хвалить своих парней.
Четыре дня назад «Атлетико» проиграл матч «Вильярреалу», а сегодня вышел на поле и решил исход игры за 18 минут. Это говорит о том, что мы – настоящая команда», – приводит слова Симеоне Goal.
Матч
Лас-Пальмас - Атлетико - 0:5 (0:3)
Голы
Гамейро 2 (0:1). Сауль 17 (0:2). Гамейро 18 (0:3). Парти 72 (0:4). Торрес 90 (0:5).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Гарсия Д., Боатенг, Халилович (Момо, 64), Меса, Сантана (Кастельяно Х., 76), Тана (Гарсия М., 68), Бигас, Кастельяно Д., Хесе
Атлетико: Облак, Эрнандес Л., Луис, Хименес (Парти, 67), Савич, Сауль, Габи, Гайтан, Коке, Гризманн (Корреа, 72), Гамейро (Торрес, 58)
Предупреждения:
Боатенг, 6; Хесе, 32; Халилович, 56 - Сауль, 14; Савич, 31; Гайтан, 61; Парти, 89
Удаления:
Боатенг, 65 - нет
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
29 апреля 19:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция