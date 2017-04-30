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Диего Симеоне: Не устану хвалить своих игроков, «Атлетико» – настоящая команда

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после победы «матрасников» над «Лас-Пальмасом» в 35-м туре испанской примеры (5:0).

«Мне очень понравилась игра. Мы прекрасно понимали, что нужно делать против «Лас-Пальмаса». Команда вышла на правильный путь. Начало было сильным, и я не устану хвалить своих парней. 

Четыре дня назад «Атлетико» проиграл матч «Вильярреалу», а сегодня вышел на поле и решил исход игры за 18 минут. Это говорит о том, что мы – настоящая команда», – приводит слова Симеоне Goal.

Матч

Лас-Пальмас - Атлетико - 0:5 (0:3)

Голы

Гамейро 2 (0:1). Сауль 17 (0:2). Гамейро 18 (0:3). Парти 72 (0:4). Торрес 90 (0:5).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Гарсия Д., Боатенг, Халилович (Момо, 64), Меса, Сантана (Кастельяно Х., 76), Тана (Гарсия М., 68), Бигас, Кастельяно Д., Хесе

Атлетико: Облак, Эрнандес Л., Луис, Хименес (Парти, 67), Савич, Сауль, Габи, Гайтан, Коке, Гризманн (Корреа, 72), Гамейро (Торрес, 58)

Предупреждения:

Боатенг, 6; Хесе, 32; Халилович, 56 - Сауль, 14; Савич, 31; Гайтан, 61; Парти, 89

Удаления:

Боатенг, 65 - нет

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

29 апреля 19:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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