Войцех Щесны: Дерби для фанатов – особенный матч, но игроки всегда думают о добытых очках

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны высказался перед матчем с «Лацио» в 34-м туре серии А. Напомним, римское дерби состоится сегодня и стартует в 13.30 мск.

«Мы знаем, что подобный матч имеет важное значение для фанатов, однако, игроки всегда думают о том, как добыть очки. Да, «Лацио» выбил нас из Кубка Италии, потому что в первой игре мы потеряли контроль и заплатили за это. Сегодня нам нужно показать стабильность. Если у нас это получится, мы обыграем своего соперника», – сказал игрок сборной Польши, слова которого приводит Football Italia.