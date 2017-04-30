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Войцех Щесны: Дерби для фанатов – особенный матч, но игроки всегда думают о добытых очках

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны высказался перед матчем с «Лацио» в 34-м туре серии А. Напомним, римское дерби состоится сегодня и стартует в 13.30 мск.

«Мы знаем, что подобный матч имеет важное значение для фанатов, однако, игроки всегда думают о том, как добыть очки. Да, «Лацио» выбил нас из Кубка Италии, потому что в первой игре мы потеряли контроль и заплатили за это. Сегодня нам нужно показать стабильность. Если у нас это получится, мы обыграем своего соперника», – сказал игрок сборной Польши, слова которого приводит Football Italia.

Матч

Рома - Лацио

Место и дата

30 апреля 13:30, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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