«Рома» – «Лацио». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Лацио» на матч 34-го тура серии А, который состоится сегодня на домашней арене «волков» и стартует в 13.30 мск.
«Рома»: Щенсны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Салах, Джеко, Эль-Шаарави.
«Лацио»: Стракоша, Баста, Уоллес, Баштуш, де Врей, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Билья, Бальде Кейта, Иммобиле.
Матч
Место и дата
30 апреля 13:30, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
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