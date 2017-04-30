Луческу встретился с президентом «Галатасарая»
Главный тренер «Зенита»
Мирча Луческу встречался с президентом «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком, сообщает
портал milliyet.com.tr.
Агент румынского специалиста Аркадий Запорожану утверждает,
что это была встреча друзей, и она не связана с переговорами о возможном
возвращении Луческу в Турцию.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Галатасарай»
хочет предложить Луческу административную должность в клубе. Румынский
специалист возглавлял турецкую команду с 2002 по 2003 год.
Луческу тренирует «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством
команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. В чемпионате России
петербуржцы с 49 очками идут на третьем месте, отставая на один балл от ЦСКА и на восемь от «Спартака».
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