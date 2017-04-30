Луческу встретился с президентом «Галатасарая»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу встречался с президентом «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком, сообщает портал milliyet.com.tr.

Агент румынского специалиста Аркадий Запорожану утверждает, что это была встреча друзей, и она не связана с переговорами о возможном возвращении Луческу в Турцию.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Галатасарай» хочет предложить Луческу административную должность в клубе. Румынский специалист возглавлял турецкую команду с 2002 по 2003 год.

Луческу тренирует «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. В чемпионате России петербуржцы с 49 очками идут на третьем месте, отставая на один балл от ЦСКА и на восемь от «Спартака».