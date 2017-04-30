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Кристина Младенович: Победа над Шараповой? В такие дни нужно быть совсем немного лучше

Источник:  WTAКомментарии

19-я ракетка мира Кристина Младенович оценила свою игру в полуфинале турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте c Марией Шараповой из России (3:6, 7:5, 6:4).

«Я просто старалась бороться и цепляться, – приводит слова Младенович официальный сайт WTA. – Это было непросто: такой важный матч на такой важной стадии, игра за выход в финал престижного турнира. Проиграв первый сет и отдав свою подачу, не показывая свой лучший теннис, я боролась с собой, чтобы остаться в игре и, в конце концов, нашла решение, чтобы одержать победу.

Это была упорная борьба, в том числе психологическая. В такие дни, как этот, чтобы победить, тебе нужно быть совсем немного лучше. В этом также заключается магия спорта. Не может быть все очень легко и хорошо, приходится добиваться всего через борьбу».

Напомним, в финале соперницей Младенович станет Лаура Зигемунд из Германии.

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