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Валерий Газзаев: Возможно, «Спартак» не показывает зрелищной игры, но по каждому эпизоду видно, что команда едина

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о настрое «Спартаке» в борьбе за победу в чемпионате.

В воскресенье «Спартак» сыграет с ЦСКА в 26-м туре премьер-лиги, имея преимущество над соперником в семь очков.

«Спартак» сейчас стоит на серьезных позициях. На протяжении практически всего сезона команда идет на первом месте. «Спартак» настроен на победу. Это видно по руководству, игрокам, тренерам, болельщикам. Они испытывают мощный внутренний психологический подъем.

Возможно, «Спартак» не показывает такой зрелищной игры, как хотелось бы фанатам. Но по каждому игровому эпизоду, забитому или пропущенному мячу, видно, что команда едина. Там хороший психологический фон. «Спартак» полностью нацелен на победу в чемпионате», – приводит слова Газзаева официальный сайт «Матч ТВ».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Спартак

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

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