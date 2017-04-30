Жозе Коусейру: Лысцов мог бы помочь «Витории», но у нас четыре центральных защитника
Главный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, возможна ли аренда защитника Виталия Лысцова из «Бенфики».
– Я помню Лысцова по «Локомотиву», но он тогда совсем юный был. Недавно играл против нас в чемпионате. Игрок с потенциалом, он мог бы помочь «Витории». Но на данный момент у нас четыре центральных защитника. Но кто знает, что будет в следующем сезоне. Все зависит от того, кто уйдет, кто придет. Еще раз повторю – арендованным игрокам нужно получать игровую практику.
Полностью интервью с Жозе Коусейру читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».
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