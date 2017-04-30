Мэтт Нисканен: «Вашингтон» видит путь к успеху, мы играли очень-очень хорошо в первом периоде

Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен высказался об игре команды во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:6).

«Думаю, мы видим путь к успеху, – приводит слова Нисканена официальный сайт НХЛ. – Мы играли очень-очень хорошо в первом периоде, но не были вознаграждены за это.

А они воспользовались некоторыми нашими ошибками во втором периоде, после чего игра изменилась, нам пришлось догонять».

Напомним, после двух матчей в Вашингтоне счет в серии 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч пройдет 1 мая на льду «пингвинов».

Добавим, что в прошлом сезоне «Питтсбург» выбил «Вашингтон» из плей-офф на этой же стадии розыгрыша.