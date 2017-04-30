Руни начнет матч против «Суонси» в стартовом составе

Тибо Куртуа: Дома мы сыграли против «Эвертона» отлично, надеюсь, в этот раз будет так же

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа дал комментарий перед матчем 35-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится сегодня в Ливерпуле и стартует в 16.00 мск.