Руни начнет матч против «Суонси» в стартовом составе
Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура АПЛ против «Суонси», который состоится сегодня на «Олд Траффорд» и стартует в 14.00 мск.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи, Блинд, Шоу, Кэррик, Эррера, Лингард, Руни, Марсьяль, Рашфорд.
Запасные: Ромеро, Дармиан, Туанзебе, Валенсия, Мата, Мхитарян, МакТоминай.
Матч
Манчестер Юнайтед - Суонси - 0:01-й тайм
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу (Валенсия, 9), Байи, Блинд, Кэррик, Лингард, Эррера, Янг, Руни, Рэшфорд, Марсьяль
Суонси: Фабиански, Фернандес, Ноутон, Кингсли, Моусон, Сигурдссон, Бриттон, Кэролл, Ки Сун Ен, Айю, Льоренте
Предупреждения:
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
30 апреля 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
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