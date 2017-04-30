«Зенит»-м разгромил «Томь»-м, забив три гола за 10 минут

Молодежный состав «Зенита» в 26-м туре первенства молодежных команд обыграл «Томь»-м со счетом 3:0.

Дублем отметился Никита Каккоев, еще один гол на счету Даниила Культинова.

Напомним, следующий матч петербуржцы проведут 6 мая дома против молодежного состава «Терека», команда из Томска в тот же день сыграет на выезде со «Спартаком»-м.

«Зенит-м» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице первенства. Петербуржцы отстают на шесть баллов от молодежки «Спартака» и на девять от ЦСКА-м. «Томь»-м с 30 очками в активе идет на девятом месте.