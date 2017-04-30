Аткинсон рассудит «Реал» и «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Как сообщает пресс-служба УЕФА, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» обслужит бригада арбитров из Англии, которую возглавил Мартин Аткинсон.
Отмечается, что помогать рефери будут Стивен Чайлд и Стюарт Барт, резервный судья – Джейк Коллин.
Напомним, первый матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу и стартует в 21:45 мск.
Добавим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Аткинсон судил три матча, в том числе игру 1-го тура группового этапа ПСВ – «Атлетико» (0:1).
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