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Аткинсон рассудит «Реал» и «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» обслужит бригада арбитров из Англии, которую возглавил Мартин Аткинсон.

Отмечается, что помогать рефери будут Стивен Чайлд и Стюарт Барт, резервный судья – Джейк Коллин.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу и стартует в 21:45 мск.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Аткинсон судил три матча, в том числе игру 1-го тура группового этапа ПСВ – «Атлетико» (0:1).

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