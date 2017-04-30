«Заубер» со следующего сезона переходит на моторы «Хонда»

«Заубер» объявил о том, что в следующем сезоне поставщиком моторов для команды станет «Хонда». Таким образом, швейцарская команда отказалась от сотрудничества с «Феррари».

«Для «Заубера» большая честь получить возможность поработать с «Хондой» в ближайшие сезоны, – сказала глава команды Мониша Кальтенборн. – Преобразования в команде теперь более заметны не только благодаря новым инвесторам, но и техническому партнерству с «Хондой». Мы преодолели очередную важную веху с переходом на новый регламент, и теперь предвкушаем открытие новых возможностей.

Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с «Хонда», которое обещает нам успешное будущее – как со стратегической, так и с технической точек зрения. Мы благодарим «Хонду» за то, что это стало возможным».

Напомним, «Заубер» использовал моторы «Феррари» с 1997 года с перерывом в четыре года, когда командой владел концерн БМВ.

Добавим, что сейчас «Хонда» поставляет моторы для «Макларена».