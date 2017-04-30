Virtus.pro вышла в финал The Kiev Major
Российская команда Virtus.pro пробилась в финал турнира The Kiev Major.
В полуфинале «медведи» обыграли китайский коллектив Invictus Gaming со счетом 2:0. В финале Virtus.pro сразится с победителем пары OG - Evil Geniuses
Invictus Gaming заняла 3-4 место и выиграла 250 000 долларов.
Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически