Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фелипе Масса: Никто не ожидал таких хороших результатов от «Феррари»

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса высказался об успешном выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Знаете, «Феррари» так хорошо работает, как никто от них не ожидал в этом сезоне. Никто не думал, что «Феррари» способна на такое.

И это очень здорово. Это показывает, что если у тебя в команде есть Эдриан Ньюи, то это еще не значит, что все у тебя будет лучше, чем у остальных. Сейчас важнее добиться от людей слаженной работы в разных областях. И даже если у вас нет громких имен, можно хорошо справляться с тем, что делаешь.

Но я, как и большинство, не ожидал, что у них получится. Если бы вы спросили меня в ноябре, я бы ответил, что единственной командой, кому по силам конкурировать с «Мерседесом», будет «Ред Булл». Но в «Ред Булл» не смогли построить правильную машину, а в «Феррари» – смогли», – приводит Motorsport.com слова Массы.

Напомним, в воскресенье на Гран-при России в Сочи два болида «Феррари» будут стартовать с первого ряда, что произойдет впервые с 2008 года.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Заубер» со следующего сезона переходит на моторы «Хонда»«Заубер» объявил о том, что в следующем сезоне поставщиком моторов для команды станет «Хонда». Таким образом, швейцарская команда отказалась от сотрудничества с «Феррари».Льюис Хэмилтон: В квалификации не мог добиться от шин оптимальной температурыПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при России, по итогам которой британец занял четвертое место.Келли Пике: Мы с Даниилом познакомились в Монако, во время отпускаДочь трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике Келли, являющаяся девушкой пилота «Торо Россо» Даниила Квята, рассказала о знакомстве с российским гонщиком.Кими Райкконен: Я доволен квалификацией, хотя моей целью было первое местоПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при России, по итогам которой финн стал вторым.Тото Вольфф: Боттас был не так уж и далеко от подиумаИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил выступление финского гонщика Валттери Боттаса в квалификации Гран-при России в Сочи.Даниил Квят: Я выжал из ситуации максимумПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при России. Напомним, что он занял 13-е место.Себастьян Феттель: Когда услышал, что стал первым, был на седьмом небе от счастьяПилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при России в Сочи, которую он завершил на первом месте.«Я выжал из машины максимум». Квят – 13-й в квалификации Гран-при России«Я выжал из машины максимум». Квят – 13-й в квалификации Гран-при России«Советский спорт» подводит итоги квалификации этапа в Сочи.Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят – 13-йФеттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят – 13-йПилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при России в Сочи.Фернандо Алонсо: Невероятно, что мы получили штраф уже в четвертой гонке сезонаПилот «Макларена» Фернандо Алонсо высказался о штрафе, который получил его партнер Стоффель Вандорн из-за смены компонентов двигателя. Теперь 25-летний бельгиец потеряет 15 мест на стартовой решетке Гран-при России и, по всей видимости, начнет гонку с последнего места.Дмитрий Козак: Возникли сомнения, есть ли смысл переносить Гран-при России на ночное времяВице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о дальнейших перспективах проведения Гран-при России.Жан Тодт: На Гран-при России отличная атмосфера и высокий интерес к «Формуле-1»Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своих впечатлениях от атмосферы на Гран-при Росси-2017.Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при России, у Квята – 13-е времяФеттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при России, у Квята – 13-е времяЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал лучший результат в третьей серии свободных заездов на «Автодроме Сочи».Гельмут Марко: Решение по Квяту «Торо Россо» примет в начале летаКонсультант «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о будущем российского пилота Даниила Квята в Формуле-1.Менеджер Квята: Даниил – профессионал, он ко всем гонкам относится одинаковоМенеджер команды «Торо Россо» Грэм Уотсон дал интервью в преддверии Гран-при России-2017.Джонни Херберт: Я очень рад тому, как складывается карьера КвятаБританский пилот Джонни Херберт прокомментировал развитие карьеры в «Формуле-1» Даниила Квята.Макс Ферстаппен: Сочи Автодром не лучшим образом подходит нашей машинеПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и пятый результат.Даниэль Риккардо: «Феррари» выглядит лучше остальныхПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал шестое время в обоих сессиях.Валттери Боттас: Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавитьПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, второй и третий результат.Льюис Хэмилтон: Первый день в Сочи был очень трудным для насПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, третий и четвертый результат.
Теннис
Мария Шарапова: Если бы в начале недели мне сказали, что я проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна
Футбол
Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленно
Хоккей
«Нью-Джерси» планирует вернуть Ковальчука в НХЛ
Футбол
Неймар рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед»
все новости
Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Фелипе Масса
Фелипе Массавсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости