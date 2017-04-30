Фелипе Масса: Никто не ожидал таких хороших результатов от «Феррари»

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса высказался об успешном выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Знаете, «Феррари» так хорошо работает, как никто от них не ожидал в этом сезоне. Никто не думал, что «Феррари» способна на такое.

И это очень здорово. Это показывает, что если у тебя в команде есть Эдриан Ньюи, то это еще не значит, что все у тебя будет лучше, чем у остальных. Сейчас важнее добиться от людей слаженной работы в разных областях. И даже если у вас нет громких имен, можно хорошо справляться с тем, что делаешь.

Но я, как и большинство, не ожидал, что у них получится. Если бы вы спросили меня в ноябре, я бы ответил, что единственной командой, кому по силам конкурировать с «Мерседесом», будет «Ред Булл». Но в «Ред Булл» не смогли построить правильную машину, а в «Феррари» – смогли», – приводит Motorsport.com слова Массы.

Напомним, в воскресенье на Гран-при России в Сочи два болида «Феррари» будут стартовать с первого ряда, что произойдет впервые с 2008 года.

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