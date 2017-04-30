«Йокерит» объявил о продлении контракта с О'Нилом
Как сообщает официальный сайт «Йокерита», клуб продлил контракт с нападающим Брайаном О'Нилом.
Отмечается, что соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.
Напомним, в минувшем сезоне хоккеист сыграл за финскую команду 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 36 (16+20) очков при показателе полезности «-3», а в четырех матчах плей-офф на счету игрока два (1+1) очка при показателе полезности «-3».
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