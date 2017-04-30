Жозе Коусейру: Не хотел, чтобы Лоськов завершал карьеру

читайте также

Жозе Коусейру: Не можем тратить 200 тысяч евро на игрока Главный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, сколько клуб может тратить на приобретение игроков.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком» Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 26-го тура РФПЛ, в которой ЦСКА примет «Спартак».

Жозе Коусейру: Лысцов мог бы помочь «Витории», но у нас четыре центральных защитника Главный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, возможна ли аренда защитника Виталия Лысцова из «Бенфики».

Валерий Газзаев: Возможно, «Спартак» не показывает зрелищной игры, но по каждому эпизоду видно, что команда едина Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о настрое «Спартаке» в борьбе за победу в чемпионате.

Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделю Пока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.

Обладатель Кубка УЕФА, игрок сборной России: кто тащит «Енисей» в РФПЛ «Советский спорт» – о красноярском «Енисее», который теперь знаменит не только твиттером, но и игрой под руководством Андрея Тихонова.

Как ЦСКА победить «Спартак» без Вагнера Лава? 30 апреля на стадионе ЦСКА на Третьей Песчаной улице пройдет дерби, как его сейчас модно стало называть эти матчи, вся Руси.

Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленно Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной компании столичного клуба минувшей зимой.

Чего ждать от Безбородова? Дерби всея Руси (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Что ты знаешь о главном московском дерби? Тест Насколько хорошо ты знаешь историю дерби? Тест от «Советского спорта».

«У нас преимущество, поэтому дышим свободно». Все о матче ЦСКА – «Спартак» «Советский спорт» собрал всю самую интересную информацию о центральном матче 26-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Спартак».

«Ростов» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск) В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Амкаром».

ЦСКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск) В рамках 26-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком».

«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск) В рамках 26-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Арсеналом».

РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА примет «Спартак», «Ростов» – «Амкар» и другие матчи Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

Денис Ткачук: Нам была очень нужна эта победа, чтобы вернуть дух Полузащитник Денис Ткачук, ставший автором победного гола в ворота «Локомотива» (1:0), поделился мнением после матча с «железнодорожниками».

Мануэль Фернандеш: Характер должен помочь нам выиграть Кубок России Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о матче с «Рубином» (0:1) и предстоящем финале Кубка России.

Алексей Березуцкий: ЦСКА при мне лишь однажды проиграл «Спартаку»? Мне нравятся эти цифры Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий – о предстоящем дерби со «Спартаком».

Ближе и роднее, чем «Локомотив», ничего нет и не было… Евгений Алексеев напоминает, что на днях исполнился год, как не стало тренера московского «Локомотива», который был учителем Юрия Семина.