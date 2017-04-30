Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Коусейру: Не хотел, чтобы Лоськов завершал карьеру

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что думает о скором возвращении Дмитрия Лоськова на поле.

– Лоськов скоро сыграет прощальный матч. Когда-то все думали, что он состоялся в 2011 году, когда вы выпустили игрока в матче со «Спартаком».
– Я не знаю, чего хотело руководство, уже не владел ситуацией. Но на тот момент с Лоськовым не собирались продлевать контракт. Зато я очень хотел, чтобы он не завершал карьеру.

Полностью интервью с Жозе Коусейру читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Коусейру: Не можем тратить 200 тысяч евро на игрокаГлавный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, сколько клуб может тратить на приобретение игроков.Букмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 26-го тура РФПЛ, в которой ЦСКА примет «Спартак».Жозе Коусейру: Лысцов мог бы помочь «Витории», но у нас четыре центральных защитникаГлавный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, возможна ли аренда защитника Виталия Лысцова из «Бенфики».Валерий Газзаев: Возможно, «Спартак» не показывает зрелищной игры, но по каждому эпизоду видно, что команда единаБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о настрое «Спартаке» в борьбе за победу в чемпионате.Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюКоманда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюПока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.Обладатель Кубка УЕФА, игрок сборной России: кто тащит «Енисей» в РФПЛОбладатель Кубка УЕФА, игрок сборной России: кто тащит «Енисей» в РФПЛ«Советский спорт» – о красноярском «Енисее», который теперь знаменит не только твиттером, но и игрой под руководством Андрея Тихонова.Как ЦСКА победить «Спартак» без Вагнера Лава?Как ЦСКА победить «Спартак» без Вагнера Лава?30 апреля на стадионе ЦСКА на Третьей Песчаной улице пройдет дерби, как его сейчас модно стало называть эти матчи, вся Руси.Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленноГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной компании столичного клуба минувшей зимой.Чего ждать от Безбородова? Дерби всея Руси (видео)Чего ждать от Безбородова? Дерби всея Руси (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Что ты знаешь о главном московском дерби? ТестЧто ты знаешь о главном московском дерби? ТестНасколько хорошо ты знаешь историю дерби? Тест от «Советского спорта».«У нас преимущество, поэтому дышим свободно». Все о матче ЦСКА – «Спартак»«У нас преимущество, поэтому дышим свободно». Все о матче ЦСКА – «Спартак»«Советский спорт» собрал всю самую интересную информацию о центральном матче 26-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Спартак».«Ростов» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Амкаром».ЦСКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком».«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Арсеналом».РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА примет «Спартак», «Ростов» – «Амкар» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Денис Ткачук: Нам была очень нужна эта победа, чтобы вернуть духПолузащитник Денис Ткачук, ставший автором победного гола в ворота «Локомотива» (1:0), поделился мнением после матча с «железнодорожниками».Мануэль Фернандеш: Характер должен помочь нам выиграть Кубок РоссииПолузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о матче с «Рубином» (0:1) и предстоящем финале Кубка России.Алексей Березуцкий: ЦСКА при мне лишь однажды проиграл «Спартаку»? Мне нравятся эти цифрыЗащитник ЦСКА Алексей Березуцкий – о предстоящем дерби со «Спартаком».Ближе и роднее, чем «Локомотив», ничего нет и не было…Ближе и роднее, чем «Локомотив», ничего нет и не было…Евгений Алексеев напоминает, что на днях исполнился год, как не стало тренера московского «Локомотива», который был учителем Юрия Семина.Юрий Матвеев: Верю, что у «Урала» есть будущееТренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.
Теннис
Мария Шарапова: Если бы в начале недели мне сказали, что я проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна
Футбол
Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленно
Хоккей
«Нью-Джерси» планирует вернуть Ковальчука в НХЛ
Футбол
Неймар рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед»
все новости
Витория
Виториякалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Жозе Коусейру
Жозе Коусейрувсе новости
Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Португалии по футболу
Чемпионат Португалии по футболу