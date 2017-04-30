Жозе Коусейру: Не хотел, чтобы Лоськов завершал карьеру
Экс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что думает о скором возвращении Дмитрия Лоськова на поле.
– Лоськов скоро сыграет прощальный матч. Когда-то все думали, что он состоялся в 2011 году, когда вы выпустили игрока в матче со «Спартаком».
– Я не знаю, чего хотело руководство, уже не владел ситуацией. Но на тот момент с Лоськовым не собирались продлевать контракт. Зато я очень хотел, чтобы он не завершал карьеру.
Полностью интервью с Жозе Коусейру читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».
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