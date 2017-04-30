Жорди Альба: Отсутствие игровой практики необычно для меня

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что не планирует уходить из клуба.

«Очевидно, что чем больше я играю, тем лучше. Я всегда мечтал играть за «Барселону» и оставаться в ней как можно дольше.

Мы не обсуждали мое игровое время, но любой футболист хочет играть. А я играю не так много, как мне бы этого хотелось.

Я не собираюсь искать себе оправдания. Но сейчас меня, по крайней мере, выпускают на поле. И я хочу выиграть чемпионат и Кубок Испании.

Отсутствие игровой практики необычно для меня. Но это закаляет тебя и заставляет больше ценить разные вещи.

Изменение схемы игры сильно повлияло на меня. Но нравится мне это или нет, мне остается только принять это», – приводит Goal.com слова Альбы.

Отметим, что в нынешнем сезоне 28-летний испанец провел 23 матча в примере и забил один гол.