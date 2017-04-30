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Виталий Кличко: После первого нокдауна Владимир должен был действовать агрессивней, а он соблюдал осторожность

Источник:  Официальный сайт КличкоКомментарии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал поражение своего брата – Владимира Кличко в бою против британца Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO. 

«Это был бой гладиаторов. Два атлета, два лучших бойца в мире встретились на ринге. Владимир доминировал и имел все шансы, но случилось так, как случилось. Ключевой вопрос – что дальше?

Уверен, что Владимир сам даст ответ на него. Не могу говорить за него. Буду поддерживать любое решение. Но, честно говоря, мне намного легче быть на ринге самому, чем быть его секундантом.

После первого нокдауна Владимир должен был действовать агрессивней, а он давал Джошуа возможность атаковать и был осторожен. Я был удивлен, что у Джошуа была такая неплохая кондиция, думал под конец он сядет, но он показал себя достойно», – приводит слова Виталия Кличко его пресс-служба.

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