Жерар Пике: Стадионы «Эспаньола» и «Реала» – самые веселые места для меня
Защитник «Барселоны»
Жерар Пике высказался об отношении к нему болельщиков «Эспаньола».
В субботу «Барселона» одержала крупную победу в каталонском дерби (3:0) на стадионе «Корнелья Эль Прат».
«Этот стадион вместе со стадионом «Реала» – самые веселые места для меня. Большинство болельщиков «Эспаньола» – вежливые люди, но есть также буйное меньшинство.
Те, кто кричат, приходят на стадион, чтобы выпустить свое разочарование от жизни. А я просто думаю только об игре.
Мы провели отличный матч, контролировали ситуацию, а потом забили гол. Обычно мы добиваемся здесь положительного результата и смогли это сделать снова.
«Эспаньол» всегда старается испортить нам сезон, но финальный счет доказывает, что мы сильнее», – приводит Goal.com слова Пике.
Напомним, «Барселона» по-прежнему лидирует в примере, однако «Реал» остается лидером по потерянным очкам.
Матч
Эспаньол - Барселона - 0:3 (0:0)
Голы
Суарес Л. 50 (0:1). Ракитич 77 (0:2). Суарес Л. 87 (0:3).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Пьятти (Перес, 66), Хурадо, Лопес Х., Санчес, Фуэго (Рока, 80), Кайседо (Баптистао, 61), Морено
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Маскерано, 78), Роберто, Неймар, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Морено, 14; Кариколь, 58; Фуэго, 68 - нет
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция