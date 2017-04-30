Жерар Пике: Стадионы «Эспаньола» и «Реала» – самые веселые места для меня

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об отношении к нему болельщиков «Эспаньола».

В субботу «Барселона» одержала крупную победу в каталонском дерби (3:0) на стадионе «Корнелья Эль Прат».

«Этот стадион вместе со стадионом «Реала» – самые веселые места для меня. Большинство болельщиков «Эспаньола» – вежливые люди, но есть также буйное меньшинство.

Те, кто кричат, приходят на стадион, чтобы выпустить свое разочарование от жизни. А я просто думаю только об игре.

Мы провели отличный матч, контролировали ситуацию, а потом забили гол. Обычно мы добиваемся здесь положительного результата и смогли это сделать снова.

«Эспаньол» всегда старается испортить нам сезон, но финальный счет доказывает, что мы сильнее», – приводит Goal.com слова Пике.

Напомним, «Барселона» по-прежнему лидирует в примере, однако «Реал» остается лидером по потерянным очкам.