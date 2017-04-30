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Жерар Пике: Стадионы «Эспаньола» и «Реала» – самые веселые места для меня

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об отношении к нему болельщиков «Эспаньола».

В субботу «Барселона» одержала крупную победу в каталонском дерби (3:0) на стадионе «Корнелья Эль Прат».

«Этот стадион вместе со стадионом «Реала» – самые веселые места для меня. Большинство болельщиков «Эспаньола» – вежливые люди, но есть также буйное меньшинство.

Те, кто кричат, приходят на стадион, чтобы выпустить свое разочарование от жизни. А я просто думаю только об игре.

Мы провели отличный матч, контролировали ситуацию, а потом забили гол. Обычно мы добиваемся здесь положительного результата и смогли это сделать снова.

«Эспаньол» всегда старается испортить нам сезон, но финальный счет доказывает, что мы сильнее», – приводит Goal.com слова Пике.

Напомним, «Барселона» по-прежнему лидирует в примере, однако «Реал» остается лидером по потерянным очкам.

Матч

Эспаньол - Барселона - 0:3 (0:0)

Голы

Суарес Л. 50 (0:1). Ракитич 77 (0:2). Суарес Л. 87 (0:3).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Пьятти (Перес, 66), Хурадо, Лопес Х., Санчес, Фуэго (Рока, 80), Кайседо (Баптистао, 61), Морено

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Маскерано, 78), Роберто, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Морено, 14; Кариколь, 58; Фуэго, 68 - нет

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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