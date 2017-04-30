Подъяпольский и Емец продлили контракты с «Кузней»

Новокузнецкий «Металлург» объявил о подписании контрактов с голкипером Владиславом Подъяпольским и форвардом Иваном Емецем.

Соглашение вратаря рассчитано на два года, а соглашение нападающего – на три.

21-летний Подъяпольский провел за два сезона в «Металлурге» 55 матчей и пропустил 112 шайб. Голкипер завершал нынешний сезон в «Зауралье» и стал серебряным призером Высшей хоккейной лиги. В розыгрыше Кубка Братины в восьми матчах он отразил 92,3 процента бросков.

19-летний Емец дебютировал в КХЛ в этом сезоне и набрал 6 (2+4) очков в 39 матчах. Вместе с «Кузнецкими Медведями» он стал бронзовым призером МХЛ, при этом и в регулярном чемпионате, и в плей-офф набирая в среднем более одного очка за игру. Так в гладком сезоне Емец отметился 28 (15+13) очками в 23 матчах, а в розыгрыше Кубка Харламова – 14 (6+8) очками в 13 матчах.