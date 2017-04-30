Жозе Коусейру: Не можем тратить 200 тысяч евро на игрока

Главный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, сколько клуб может тратить на приобретение игроков.

– Когда бюджет 3 миллиона, убедить футболиста подписать контракт с «Виторией» - проблема. Ведь зарплаты у вас очень скромные!

– Да, зато платят в срок! Проблема в другом – в компенсации клубам, воспитавшим игрока. Их выплачивают за футболистов до 23 лет. Потому часто не можем искать более молодых - нечем платить.

– Суммы большие?

– Часто неоправданно большие! Зависят от клубов и дивизионов, в которых выступал футболист. Может быть как 10 тысяч евро, так и 50. Если в общей сложности потратим на игрока 200-300 тысяч – это уже много, 10 процентов бюджета.

Полностью интервью с Жозе Коусейру читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».