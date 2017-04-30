Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Коусейру: Не можем тратить 200 тысяч евро на игрока

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, сколько клуб может тратить на приобретение игроков.

– Когда бюджет 3 миллиона, убедить футболиста подписать контракт с «Виторией» - проблема. Ведь зарплаты у вас очень скромные!
 Да, зато платят в срок! Проблема в другом – в компенсации клубам, воспитавшим игрока. Их выплачивают за футболистов до 23 лет. Потому часто не можем искать более молодых - нечем платить.

 Суммы большие?
– Часто неоправданно большие! Зависят от клубов и дивизионов, в которых выступал футболист. Может быть как 10 тысяч евро, так и 50. Если в общей сложности потратим на игрока 200-300 тысяч – это уже много, 10 процентов бюджета.

Полностью интервью с Жозе Коусейру читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Коусейру: Не хотел, чтобы Лоськов завершал карьеруЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что думает о скором возвращении Дмитрия Лоськова на поле.Жозе Коусейру: Лысцов мог бы помочь «Витории», но у нас четыре центральных защитникаГлавный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, возможна ли аренда защитника Виталия Лысцова из «Бенфики».Агент: Махмудов хочет остаться в ПортугалииФутбольный агент Александр Маньяков в интервью «Советскому спорту» прокомментировал ситуацию с игроком португальской «Боавишты» Эмином Махмудовым:«Брага» объявила имя нового главного тренераКак сообщает пресс-служба «Браги», новым главным тренером команды стал 38-летний Абел Феррейра.Жозе Коусейру: Измайлов мог стать одним из лучших в миреЖозе Коусейру: Измайлов мог стать одним из лучших в миреНакануне дерби с ЦСКА экс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру вспомнил о лучшем матче своей бывшей команды.Жозе Коусейру: Венансиу на замену Чорлуки? Он сможет заиграть в РоссииЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что российский клуб не обращался к нему по поводу центрального защитника «Витории Сетубал» Фредерико Венансиу.Жозе Коусейру: Глушаков очень хороший футболист, но не лучшийЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал в интервью «Советскому спорту» о Денисе Глушакове, Дмитрии Торбинском и Дмитрии Лоськове.«Порту» не сумел обыграть «Фейренсе» и остался вторым в чемпионате ПортугалииМатч 30-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Фейренсе» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в чемпионате ПортугалииМатч 30-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Арсенал» готов выложить 50 млн фунтов за Брахими и Майера«Арсенал» рассчитывает летом приобрести нападающего «Порту» Ясина Брахими и полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает The Sun.«Порту» не сумел обыграть «Брагу» и остался вторым в чемпионате Португалии.Матч 29-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Порту» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Спортинг» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Витории»В матче 29-го тура чемпионата Португалии «Сетубал» на своем поле уступил «Спортингу» со счетом 0:3.«Бенфика» обыграла «Морейренсе» и лидирует в чемпионате ПортугалииМатч 28-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и «Бенфикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бенфики».«Спортинг» и «Порту» одержали крупные победы в чемпионате ПортугалииСостоялись матчи субботней программы 28-го тура чемпионата Португалии. Победы в них одержали «Порту» и «Спортинг».«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в чемпионате ПортугалииМатч 27-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Порту» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Я просто взял 30 тысяч евро». Как в Португалии раскрывают договорные матчи«Я просто взял 30 тысяч евро». Как в Португалии раскрывают договорные матчиПортугальская полиция два года гоняется за людьми, что организуют договорные матчи, однако пока ни один из них не сел в тюрьму.Фабиу Коэнтрау: Надеюсь, возвращение в чемпионат Португалии помжет мне стать прежним игрокомЗащитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау рассказал о своем положении в испанском клубе. Напомним, игрок сборной Португалии, пропустивший Евро-2016 из-за травмы, перестал проходить в основу «сливочных» после ухода Карло Анчелотти.«Арсенал» готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евроГолкипер лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу может переехать в чемпиона Англии.«Продажные!» Как гранды Португалии жалуются на судей в матчах с клубом Коусейру«Продажные!» Как гранды Португалии жалуются на судей в матчах с клубом КоусейруВ Португалии нытье о судействе в моде не первый год. Особенно стараются топ-клубы. Рассказываем, как гранды жалуются, когда теряют очки.
Теннис
Мария Шарапова: Если бы в начале недели мне сказали, что я проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна
Футбол
Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленно
Хоккей
«Нью-Джерси» планирует вернуть Ковальчука в НХЛ
Футбол
Неймар рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед»
все новости
Витория
Виториякалендарьстатистика
Жозе Коусейру
Жозе Коусейрувсе новости
Чемпионат Португалии по футболу
Чемпионат Португалии по футболу