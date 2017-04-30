Тибо Куртуа: Дома мы сыграли против «Эвертона» отлично, надеюсь, в этот раз будет так же

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа дал комментарий перед матчем 35-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится сегодня в Ливерпуле и стартует в 16.00 мск.

«Эвертон» играет прекрасно. В прошлые выходные у них была ничья, но на «Гудисон Парк» они очень сильны, они выиграли последние восемь домашних матчей. Это потрясающая статистика, так что надо надо подойти с уважением и не недооценивать противника, но все-таки играть в свой футбол. Дома мы сыграли против них отлично, и надеюсь, в этот раз будет так же.

Мы знаем, что будет трудно. Ромелу Лукаку находится в отличной форме и много забивает. У них в команде много молодых футболистов, и это очень здорово, но мы хотим победить и остаться на первой строчке», – цитирует бельгийца официальный сайт «синих».