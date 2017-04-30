«Томь» – «Зенит». Кокорин не полетел на матч

«Зенит» назвал игроков, которые полетели в Томск на матч 26-го тура РФПЛ против «Томи».

Вртатри: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков;

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

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Напомним, матч «Томь» - «Зенит» пройдет 1 мая в Томске и начнется в 13:00. Петербуржцы с 49 очками занимают третью строчку турнирной таблицы РФПЛ. От ЦСКА, который идет на втором месте, команда Мирчи Луческу отстает на один балл, от лидера чемпионата «Спартака» - на восемь. Томичи с 13 очками занимают последнее 16-е место.

Александр Кокорин восстанавливается от травмы, полученной в первом тайме матча с «Уралом», Луиш Нету пропускает игру из-за перебора желтых карточек.