«Торпедо» покидают Бирюков, Жердев, Фролов и еще 17 игроков
Нижегородское «Торпедо» сообщило о значительных изменениях в составе команды.
Клуб покидают 20 хоккеистов, у которых 30 апреля заканчивается срок действия контрактов.
Это вратари Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков, защитники Артем Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лофквист, нападающие - Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Семин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брендон Макмиллан и Владислав Богословский.
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