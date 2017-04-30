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Филипп Лам: Я забил не так много голов? Да, могло быть и больше

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал, что думает о своей карьере, которую он завершает после окончания сезона.

В субботу победа над «Вольфсбургом» (6:0) обеспечила «Баварии» пятый подряд чемпионский титул в Германии.

«Восемь побед в чемпионате, всего 21 титул – это замечательно. Не так много голов? Да, могло быть и больше.

Победа в бундеслиге – это не то, что дается просто так. Теперь мне нужно получить удовольствие от заключительных недель. Буду радоваться каждой тренировке.

В заключительном туре я соберу всех – на стадионе будет много людей, моя семья, друзья.

У меня осталось много ярких впечатлений. Первый чемпионский титул, например. Хотя у меня много трофеев, первый не забудется никогда», – приводит Goal.com слова Лама.

Отметим, что в 650 матчах за клубную карьеру Лам забил 22 гола. 

Матч

Вольфсбург - Бавария - 0:6 (0:3)

Голы

Алаба 19 (0:1). Левандовски 36 (0:2). Левандовски 45 (0:3). Роббен 66 (0:4). Мюллер 80 (0:5). Киммих 85 (0:6).

Состав

Вольфсбург: Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Арнольд, Дидави, Герхардт, Блащиковски (Виейринья, 46), Луис Густаво, Базур, Гомес (Нтеп, 79)

Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Киммих, Роббен, Алькантара (Саншеш, 75), Мюллер, Коман, Левандовски

Предупреждения:

Луис Густаво, 19 - нет

Удаления:

Луис Густаво, 78 - нет

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

29 апреля 19:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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