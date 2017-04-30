Филипп Лам: Я забил не так много голов? Да, могло быть и больше

Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал, что думает о своей карьере, которую он завершает после окончания сезона.

В субботу победа над «Вольфсбургом» (6:0) обеспечила «Баварии» пятый подряд чемпионский титул в Германии.

«Восемь побед в чемпионате, всего 21 титул – это замечательно. Не так много голов? Да, могло быть и больше.

Победа в бундеслиге – это не то, что дается просто так. Теперь мне нужно получить удовольствие от заключительных недель. Буду радоваться каждой тренировке.

В заключительном туре я соберу всех – на стадионе будет много людей, моя семья, друзья.

У меня осталось много ярких впечатлений. Первый чемпионский титул, например. Хотя у меня много трофеев, первый не забудется никогда», – приводит Goal.com слова Лама.

Отметим, что в 650 матчах за клубную карьеру Лам забил 22 гола.