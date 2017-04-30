Агент Талиски гарантировал своему клиенту переход в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Star, английский клуб готов выложить за игрока португальского клуба 21 млн фунтов. Отмечается, что агент футболиста Жорже Мендеш обещал своему клиенту, что оформит его трансфер в «МЮ» по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что если Талиска станет игроком «красных дьяволов», клуб, скорее всего, продаст полузащитника Хуана Мату.

В нынешнем сезоне бразилец провел во всех турнирах за «Бешикташ» 29 матчей, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 8 млн евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 2019 года.

Добавим, что агент хавбека является представителем наставника «МЮ» Жозе Моуринью, что может ускорить процесс переговоров.