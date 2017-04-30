Кристиан Хорнер: Решение перевести Квята в «Торо Россо» было правильным

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о ситуации с переводом гонщика Даниила Квята в «Торо Россо» после Гран-при России прошлого сезона.

«Это было очень трудное время. Я помню, что сам сказал Даниилу о переводе в «ТороРоссо». Он был опустошен и очень расстроен, но он все понимал. И все-таки то решение было верным, с нынешней парой пилотов, несмотря на их темперамент, мне очень комфортно работать.

Но знаете, те события с Квятом не были самыми трудным в моей карьере руководителя. Самым сложным для меня было сказать пилотам вернуться в боксы после установочного круга в Индианаполисе в 2005 году. Да и вообще вся та история с шинами «Мишлен» была крайне нервной.

Но такие ситуации часть моей работы, я готов к ним и не хочу ничего менять», – сказал Хорнер в интервью Autosport.com.ru.

Напомним, гонка Гран-при России начнется в воскресенье в 15:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки