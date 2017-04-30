Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристиан Хорнер: Решение перевести Квята в «Торо Россо» было правильным

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о ситуации с переводом гонщика Даниила Квята в «Торо Россо» после Гран-при России прошлого сезона.

«Это было очень трудное время. Я помню, что сам сказал Даниилу о переводе в «ТороРоссо». Он был опустошен и очень расстроен, но он все понимал. И все-таки то решение было верным, с нынешней парой пилотов, несмотря на их темперамент, мне очень комфортно работать.

Но знаете, те события с Квятом не были самыми трудным в моей карьере руководителя. Самым сложным для меня было сказать пилотам вернуться в боксы после установочного круга в Индианаполисе в 2005 году. Да и вообще вся та история с шинами «Мишлен» была крайне нервной.

Но такие ситуации часть моей работы, я готов к ним и не хочу ничего менять», – сказал Хорнер в интервью Autosport.com.ru.

Напомним, гонка Гран-при России начнется в воскресенье в 15:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фелипе Масса: Никто не ожидал таких хороших результатов от «Феррари»Пилот «Уильямса» Фелипе Масса высказался об успешном выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне.«Заубер» со следующего сезона переходит на моторы «Хонда»«Заубер» объявил о том, что в следующем сезоне поставщиком моторов для команды станет «Хонда». Таким образом, швейцарская команда отказалась от сотрудничества с «Феррари».Льюис Хэмилтон: В квалификации не мог добиться от шин оптимальной температурыПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при России, по итогам которой британец занял четвертое место.Келли Пике: Мы с Даниилом познакомились в Монако, во время отпускаДочь трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике Келли, являющаяся девушкой пилота «Торо Россо» Даниила Квята, рассказала о знакомстве с российским гонщиком.Кими Райкконен: Я доволен квалификацией, хотя моей целью было первое местоПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при России, по итогам которой финн стал вторым.Тото Вольфф: Боттас был не так уж и далеко от подиумаИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил выступление финского гонщика Валттери Боттаса в квалификации Гран-при России в Сочи.Даниил Квят: Я выжал из ситуации максимумПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при России. Напомним, что он занял 13-е место.Себастьян Феттель: Когда услышал, что стал первым, был на седьмом небе от счастьяПилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при России в Сочи, которую он завершил на первом месте.«Я выжал из машины максимум». Квят – 13-й в квалификации Гран-при России«Я выжал из машины максимум». Квят – 13-й в квалификации Гран-при России«Советский спорт» подводит итоги квалификации этапа в Сочи.Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят – 13-йФеттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят – 13-йПилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при России в Сочи.Фернандо Алонсо: Невероятно, что мы получили штраф уже в четвертой гонке сезонаПилот «Макларена» Фернандо Алонсо высказался о штрафе, который получил его партнер Стоффель Вандорн из-за смены компонентов двигателя. Теперь 25-летний бельгиец потеряет 15 мест на стартовой решетке Гран-при России и, по всей видимости, начнет гонку с последнего места.Дмитрий Козак: Возникли сомнения, есть ли смысл переносить Гран-при России на ночное времяВице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о дальнейших перспективах проведения Гран-при России.Жан Тодт: На Гран-при России отличная атмосфера и высокий интерес к «Формуле-1»Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своих впечатлениях от атмосферы на Гран-при Росси-2017.Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при России, у Квята – 13-е времяФеттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при России, у Квята – 13-е времяЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал лучший результат в третьей серии свободных заездов на «Автодроме Сочи».Гельмут Марко: Решение по Квяту «Торо Россо» примет в начале летаКонсультант «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о будущем российского пилота Даниила Квята в Формуле-1.Менеджер Квята: Даниил – профессионал, он ко всем гонкам относится одинаковоМенеджер команды «Торо Россо» Грэм Уотсон дал интервью в преддверии Гран-при России-2017.Джонни Херберт: Я очень рад тому, как складывается карьера КвятаБританский пилот Джонни Херберт прокомментировал развитие карьеры в «Формуле-1» Даниила Квята.Макс Ферстаппен: Сочи Автодром не лучшим образом подходит нашей машинеПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и пятый результат.Даниэль Риккардо: «Феррари» выглядит лучше остальныхПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал шестое время в обоих сессиях.Валттери Боттас: Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавитьПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, второй и третий результат.
Футбол
Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»
Хоккей
Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют за сборную России с Чехией
Хоккей
«Торпедо» покидают Бирюков, Жердев, Фролов и еще 17 игроков
Футбол
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»
все новости
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнервсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости