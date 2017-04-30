Джошуа заработал за поединок с Кличко 15 млн фунтов

Сегодня ночью британец Энтони Джошуа одержал победу над украинцем Владимиром Кличко в бою за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO.

Как сообщает Mirror, согласно предварительной договоренности, оба боксера должны были получить по 10 млн фунтов каждый, однако, сумма прибыли могла стать больше за счет продаж на трансляции поединка.

Отмечается, что из-за этого условия Джошуа за один вечер заработал 15 млн фунтов, а общая сумма от доходов трансляции составила 48 млн фунтов.

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