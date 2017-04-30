Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джошуа заработал за поединок с Кличко 15 млн фунтов

Источник:  MirrorКомментарии

Сегодня ночью британец Энтони Джошуа одержал победу над украинцем Владимиром Кличко в бою за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO. 

Как сообщает Mirror, согласно предварительной договоренности, оба боксера должны были получить по 10 млн фунтов каждый, однако, сумма прибыли могла стать больше за счет продаж на трансляции поединка.

Отмечается, что из-за этого условия Джошуа за один вечер заработал 15 млн фунтов, а общая сумма от доходов трансляции составила 48 млн фунтов.

Читайте также:

«Какой же боец и воин Кличко». Реакция звезд футбола на поединок с Джошуа

Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа (Фотогалерея)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Кличко: После первого нокдауна Владимир должен был действовать агрессивней, а он соблюдал осторожностьБывший чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал поражение своего брата – Владимира Кличко в бою против британца Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO.«Вчера Кличко украл мое сердце». Реакция болельщиков на бой Джошуа-Кличко«Вчера Кличко украл мое сердце». Реакция болельщиков на бой Джошуа-Кличко41-летний украинец уступил 27-летнему сопернику бой за три чемпионских титула.«Какой же боец и воин Кличко». Реакция звезд футбола на поединок с Джошуа«Какой же боец и воин Кличко». Реакция звезд футбола на поединок с Джошуа«Советский спорт» приводит комментарии звезд мирового футбола о поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе «Уэмбли».Арнольд Шварценеггер: Надеюсь, будет реванш поединка Джошуа - КличкоАктер и обладатель титула «Мистер Олимпия» Арнольд Шварценеггер поздравил британца Энтони Джошуа с победой над украинцем Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Владимир является образцом для подражания как на ринге, так и вне егоБританский боксер Энтони Джошуа, нокаутировавший Владимира Кличко, поделился впечатлениями от победы над украинцем, а также бросил вызов своему соотечественнику Тайсону Фьюри. «Я не идеален, но я стремлюсьВладимир Кличко: Реванш? Такая опция в контракте естьУкраинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко поделился впечатлениями после поединка против Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.Алина Шатерникова: Началась эпоха ДжошуаЭкс-чемпионка мира по боксу среди женщин Алина Шатерникова прокомментировала победу британца Энтони Джошуа над Владимиром Кличко. Напомним, Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.Александр Беленький: Кличко не надо заканчивать жизнь калекойИзвестный боксерский эксперт Александр Беленький считает, что Владимиру Кличко стоит задуматься о завершении карьеры после поражения от британца Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раундеПорошенко выразил поддержку Владимиру Кличко после поражения от ДжошуаУкраинский боксер Владимир Кличко проиграл нокаутом Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Президент Украины Петр Порошенко выразил свою поддержку спортсмену.Кличко вернулся, чтобы проиграть бой годаКличко вернулся, чтобы проиграть бой годаУкраинский тяжеловес Владимир Кличко досрочно проиграл британцу Энтони Джошуа в титульном поединкеМаксим Бурсак: Кличко проиграл тактическиУкраинский боксер Максим Бурсак поделился впечатлениями после поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.Александр Беленький: Победила молодость, Джошуа сохранил силыИзвестный боксерский эксперт Александр Беленький поделился впечатлениями от поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.Джошуа нокаутировал Кличко, побывав в нокдауне. Как это былоДжошуа нокаутировал Кличко, побывав в нокдауне. Как это былоЭнтони Джошуа на стадионе «Уэмбли» в бою-триллере сокрушил Владимира Кличко. «Советский спорт» провел трансляцию главного боя месяца.Джошуа нокаутировал Владимира КличкоПоединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде.Джозеф Паркер: Если Джошуа победит, то это будет нокаутЧемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер считает чемпиона IBF британца Энтони Джошуа небольшим фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко.Дерек Чисора: Ставлю на победу ДжошуаБританский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. Он считает, что победу одержит Джошуа.Амир Хан: Джошуа слишком нервничает перед боем с КличкоЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Амир Хан поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.Выбирая из двух зол. Почему бой Кличко – Джошуа не спасет тяжелый весВыбирая из двух зол. Почему бой Кличко – Джошуа не спасет тяжелый весУже сегодня в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» Владимир Кличко и Энтони Джошука разыграют чемпионские пояса IBF и WBA.Владимир Кличко: Джошуа – настоящий Шварценеггер, никогда не видел его такимЭкс-чемпион мира Владимир Кличко отдал должное физической подготовке своего будущего соперника Энтони Джошуа.Леннокс Льюис: Вся Британская империя стоит за спиной Джошуа, я не мог на такое рассчитыватьБывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис рассказал о всенародной поддержке, которой пользуется его соотечественник Энтони Джошуа.
Футбол
Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»
Хоккей
Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют за сборную России с Чехией
Хоккей
«Торпедо» покидают Бирюков, Жердев, Фролов и еще 17 игроков
Футбол
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»
все новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости