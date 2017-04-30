Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют за сборную России с Чехией
Тренер сборной России
Харийс Витолиньш объявил о том, что в заключительном матче «Чешских игр» с
хозяевами турнира в заявку не попадут защитник Виктор Антипин («Металлург» Мг),
а также форварды Никита Кучеров и Владислав Наместников (оба – «Тампа-Бэй»,
НХЛ).
«Под вопросом также участие Богдана Киселевича, у которого небольшое повреждение», – приводит ТАСС слова Витолиньша.
Напомним, матч Чехия – Россия пройдет в воскресенье в Ческе-Будеевице. Начало – 19:30 (мск).
В предыдущих двух матчах на турнире Россия проиграла Швеции (3:4 OT) и Финляндии (0:1).
Добавим, что сборная России досрочно обеспечила себе победу в Евротуре.
Матч
Место и дата
30 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция
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