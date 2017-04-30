Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют за сборную России с Чехией

Тренер сборной России Харийс Витолиньш объявил о том, что в заключительном матче «Чешских игр» с хозяевами турнира в заявку не попадут защитник Виктор Антипин («Металлург» Мг), а также форварды Никита Кучеров и Владислав Наместников (оба – «Тампа-Бэй», НХЛ).

«Под вопросом также участие Богдана Киселевича, у которого небольшое повреждение», – приводит ТАСС слова Витолиньша.

Напомним, матч Чехия – Россия пройдет в воскресенье в Ческе-Будеевице. Начало – 19:30 (мск).

В предыдущих двух матчах на турнире Россия проиграла Швеции (3:4 OT) и Финляндии (0:1).

Добавим, что сборная России досрочно обеспечила себе победу в Евротуре.