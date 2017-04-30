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Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рома» уступила «Лацио» (1:3) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Даниэле де Росси (45-я минута - с пенальти), у гостей - Бальде Кейта (12-я и 85-я) и Душан Баста (50-я).

Команда Лучано Спаллетти с 75 очками по-прежнему занимает второе место, ее сегодняшний соперник с 67 баллами идет четвертым.

В следующем туре «Рома» 7 мая сыграет на выезде с «Миланом», а «Лацио» в тот же день примет «Сампдорию».

Матч

Рома - Лацио - 1:3 (1:1)

Голы

Кейта 12 (0:1). Де Росси 45 (1:1 - пен.). Баста 50 (1:2). Кейта 85 (1:3).

Состав

Рома: Щесны, Фасио (Перотти, 64), Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Наингголан, Де Росси (Тотти, 73), Салах, Стротман, Эль-Шаарави (Бруно Перес, 46), Джеко

Лацио: Стракоша, Лукаку (Андерсон, 43), Баштуш, Баста, Фортуна, де Врей (Худт, 74), Биглия, Милинкович-Савич, Пароло, Лулич, Кейта (Джорджевич, 87)

Предупреждения:

нет - Биглия, 45; Худт, 82; Кейта, 87; Пароло, 90

Удаления:

Рюдигер, 90 - нет

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

30 апреля 13:30, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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