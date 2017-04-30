«МЮ» сыграл вничью с «Суонси» на «Олд Траффорд», пропустив на 79-й минуте

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси».

Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1.



Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни.



Таким образом, «красные дьяволы» продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место.



В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон».



Добавим, что в этом матче травмировались сразу два защитника «МЮ» – Эрик Байи и Люк Шоу.

