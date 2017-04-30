Гендиректор «Кузни»: Клуб сделал все необходимое для продолжения выступления в КХЛ

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев заявил, что клуб со своей стороны сделал все необходимое для продолжения выступления в КХЛ.

Срок подачи клубами документов, подтверждающих финансовые гарантии участия в КХЛ в сезоне-2017/18, истекает сегодня. Ранее СМИ сообщили, что «Металлург» и «Югра» могут покинуть КХЛ.

«Все финансовые документы, все гарантии уже находятся в лиге. Планируем играть только в КХЛ, со своей стороны выполнили все, что для этого необходимо», - цитирует Зиновьева «Р-Спорт».