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Гендиректор «Кузни»: Клуб сделал все необходимое для продолжения выступления в КХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев заявил, что клуб со своей стороны сделал все необходимое для продолжения выступления в КХЛ.

Срок подачи клубами документов, подтверждающих финансовые гарантии участия в КХЛ в сезоне-2017/18, истекает сегодня. Ранее СМИ сообщили, что «Металлург» и «Югра» могут покинуть КХЛ.

«Все финансовые документы, все гарантии уже находятся в лиге. Планируем играть только в КХЛ, со своей стороны выполнили все, что для этого необходимо», - цитирует Зиновьева «Р-Спорт». 

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