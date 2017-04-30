На тестовом матче «Рубин» – ЦСКА на «Казань-Арене» будет 25 тысяч болельщиков
Матч 29-го тура
премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА станет тестовым на «Казань-Арене» в рамках подготовки
стадионе к Кубку конфедераций. На этой игре ожидается порядка 25 тысяч
болельщиков, сообщил генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.
«Этот матч у нас будет с ЦСКА, поэтому, я думаю, что минимум 25 тысяч человек должны прийти. Главное, чтобы погода была хорошая», – приводит ТАСС слова Миннахметова.
Напомним, матч «Рубин» – ЦСКА пройдет 17 мая, начало – 19:30 (мск). Вход на «Казань-Арену» будет осуществляться по паспортам болельщиков Кубка конфедераций. При получении паспорта зрителям будет вручен бесплатный билет на матч.
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