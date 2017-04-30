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Владимир Стогниенко: Братья Индзаги совсем разные тренеры. И замашки Симоне мне нравятся куда больше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о тренерской деятельности бывших игроков сборной Италии Филиппо и Симоне Индзаги.

«Братья Индзаги, конечно, совсем разные тренеры. И замашки тренера-Симоне мне нравятся куда больше», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

На данный момент Симоне Индзаги является главным тренером «Лацио», который под его руководством занимает 4-е место в таблице серии А. Также римский клуб вышел в финал Кубка Италии, где ему предстоит провести матч с «Ювентусом».

Что касается Филиппо Индзаги, то ранее он тренировал «Милан», однако, после неудачного сезона клуб уволил итальянского специалиста спустя год после назначения. Сейчас Филиппо тренирует «Венецию» (клуб из третьего дивизиона чемпионата страны).

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