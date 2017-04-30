Андрей Червиченко: Если Медведев перейдет в российский топ-клуб, то надолго станет там вратарем номер один

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, родившийся в Ростове-на-Дону, поделился мнением об игре вратаря «Ростова» Никиты Медведева.

Напомним, «сухая» серия 22-летнего голкипера составляет на данный момент 862 минуты. Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с «Уралом» (0:1). В нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» 12 матчей, в которых пропустил три мяча.

- Это что-то феноменальное и уникальное, - считает Червиченко. – Я даже не знаю, откуда этот парень взялся. Он так тихо вошел, спокойненько встал в ворота... А сейчас творит историю. Наверное, сейчас это лучший молодой вратарь у нас в стране. Джанаев выглядел прекрасно, но Медведев просто великолепен, рекорды ставит. Думаю, если он перейдет в какой-то российский топ-клуб, то надолго станет там вратарем номер один.



Сегодня «Ростов» примет «Амкар» в 26-м туре РФПЛ. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.