Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Если Медведев перейдет в российский топ-клуб, то надолго станет там вратарем номер один

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, родившийся в Ростове-на-Дону, поделился мнением об игре вратаря «Ростова» Никиты Медведева.

Напомним, «сухая» серия 22-летнего голкипера составляет на данный момент 862 минуты. Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с «Уралом» (0:1). В нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» 12 матчей, в которых пропустил три мяча.

- Это что-то феноменальное и уникальное, - считает Червиченко. – Я даже не знаю, откуда этот парень взялся. Он так тихо вошел, спокойненько встал в ворота... А сейчас творит историю. Наверное, сейчас это лучший молодой вратарь у нас в стране. Джанаев выглядел прекрасно, но Медведев просто великолепен, рекорды ставит. Думаю, если он перейдет в какой-то российский топ-клуб, то надолго станет там вратарем номер один.

Сегодня «Ростов» примет «Амкар» в 26-м туре РФПЛ. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА - «Спартак». Стартовые составыЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура российской премьер-лиги.На тестовом матче «Рубин» – ЦСКА на «Казань-Арене» будет 25 тысяч болельщиковМатч 29-го тура премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА станет тестовым на «Казань-Арене» в рамках подготовки стадионе к Кубку конфедераций. На этой игре ожидается порядка 25 тысяч болельщиков, сообщил генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.«Уфа» – «Арсенал». ОнлайнБукмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 26-го тура РФПЛ, в которой ЦСКА примет «Спартак».Жозе Коусейру: Не хотел, чтобы Лоськов завершал карьеруЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что думает о скором возвращении Дмитрия Лоськова на поле.Валерий Газзаев: Возможно, «Спартак» не показывает зрелищной игры, но по каждому эпизоду видно, что команда единаБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о настрое «Спартаке» в борьбе за победу в чемпионате.Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюКоманда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюПока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.Обладатель Кубка УЕФА, игрок сборной России: кто тащит «Енисей» в РФПЛОбладатель Кубка УЕФА, игрок сборной России: кто тащит «Енисей» в РФПЛ«Советский спорт» – о красноярском «Енисее», который теперь знаменит не только твиттером, но и игрой под руководством Андрея Тихонова.Как ЦСКА победить «Спартак» без Вагнера Лава?Как ЦСКА победить «Спартак» без Вагнера Лава?30 апреля на стадионе ЦСКА на Третьей Песчаной улице пройдет дерби, как его сейчас модно стало называть эти матчи, вся Руси.Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленноГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной компании столичного клуба минувшей зимой.Чего ждать от Безбородова? Дерби всея Руси (видео)Чего ждать от Безбородова? Дерби всея Руси (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Что ты знаешь о главном московском дерби? ТестЧто ты знаешь о главном московском дерби? ТестНасколько хорошо ты знаешь историю дерби? Тест от «Советского спорта».«У нас преимущество, поэтому дышим свободно». Все о матче ЦСКА – «Спартак»«У нас преимущество, поэтому дышим свободно». Все о матче ЦСКА – «Спартак»«Советский спорт» собрал всю самую интересную информацию о центральном матче 26-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Спартак».«Ростов» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Амкаром».ЦСКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком».«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Арсеналом».РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА примет «Спартак», «Ростов» – «Амкар» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Денис Ткачук: Нам была очень нужна эта победа, чтобы вернуть духПолузащитник Денис Ткачук, ставший автором победного гола в ворота «Локомотива» (1:0), поделился мнением после матча с «железнодорожниками».Мануэль Фернандеш: Характер должен помочь нам выиграть Кубок РоссииПолузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о матче с «Рубином» (0:1) и предстоящем финале Кубка России.Алексей Березуцкий: ЦСКА при мне лишь однажды проиграл «Спартаку»? Мне нравятся эти цифрыЗащитник ЦСКА Алексей Березуцкий – о предстоящем дерби со «Спартаком».
Футбол
Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»
Хоккей
Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют за сборную России с Чехией
Хоккей
«Торпедо» покидают Бирюков, Жердев, Фролов и еще 17 игроков
Футбол
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Никита Медведев
Никита Медведеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости