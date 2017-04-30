Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шансы «Интера» на приход Конте оцениваются 50 на 50

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Издание Tuttosport оценивает шансы «Интера» на приглашение главного тренера «Челси» Антонио Конте как 50 на 50.

47-летний итальянец остается основным кандидатом на пост главного тренера для новых владельцев клуба из Китая.

Конте уже получил предложение о контракте с зарплатой в десять миллионов евро в год. Также ему пообещали пригласить в клуб Габриэле Ориали, с которым он работал в сборной Италии.

Конте не раз приглашал бывшего менеджера сборной Ориали в «Челси», однако тот не поехал с тренером в Лондон. В итоге Конте приходится иметь дело с заместителем Романа Абрамовича Мариной Грановской, отношения с которой у итальянца не самые теплые.

Еще одним фактором в пользу возвращения в Италию может стать то, что Конте скучает по дому и своей семье, которая приезжает к нему в Лондон от случая к случаю.

Добавим, что ближайшим летом «Интер» готов потратить на обновление команды 150 миллионов евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«МЮ» сыграл вничью с «Суонси» на «Олд Траффорд», пропустив на 79-й минутеФутболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни. Таким образом, «красные дьяволы» выходят продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место. В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон». Добавим, что в этом матче травмировались сразу два защитника «МЮ» – Эрик Байи и Люк Шоу.Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»«Рома» уступила «Лацио» (1:3) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.Тибо Куртуа: Дома мы сыграли против «Эвертона» отлично, надеюсь, в этот раз будет так жеГолкипер «Челси» Тибо Куртуа дал комментарий перед матчем 35-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится сегодня в Ливерпуле и стартует в 16.00 мск.Руни начнет матч против «Суонси» в стартовом составеСтал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура АПЛ против «Суонси», который состоится сегодня на «Олд Траффорд» и стартует в 14.00.«Рома» – «Лацио». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Ромы» и «Лацио» на матч 34-го тура серии А, который состоится сегодня на домашней арене «волков» и стартует в 13.30 мск.Войцех Щесны: Дерби для фанатов – особенный матч, но игроки всегда думают о добытых очкахГолкипер «Ромы» Войцех Щесны высказался перед матчем с «Лацио» в 34-м туре серии А. Напомним, римское дерби состоится сегодня и стартует в 13.30 мск.Матюиди и Бернарду Силва могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Express.Арсен Венгер: «Тоттенхэму» невозможно удержать игроков, если бюджет не соответствует их уровнюГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «Тоттенхэму» будет сложно сохранить нынешний состав в условиях ограниченного бюджета.«Хорошо, я смогу это сделать». Анри «раскрутил» Кейна дать серьезное обещание«Хорошо, я смогу это сделать». Анри «раскрутил» Кейна дать серьезное обещаниеБывший форвард лондонского «Арсенала» пообщался с нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном в преддверии столичного дерби.Н'Голо Канте: Нет, моя игра в отборе – не результат работы на тренировкахПолузащитник «Челси» Н'Голо Канте, выигравший в прошлом сезоне с «Лестером» чемпионат Англии, пообщался с журналистами Sky Sports.Неймар рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Барселоны» Неймар принял решение перебраться в английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Record.«Ливерпуль» нашел замену Коутиньо в «Реале»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом приступил к поискам замены полузащитника Фелиппе Коутиньо. Об этом информирует Don Balon.«Барселона» опередила «Реал» в борьбе за игрока «Атлетико»Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает издание Sport.es.«Манчестер Сити» дал согласие на трансфер Харта в «МЮ»Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.Джошуа нокаутировал Кличко, Шарапова уступила в полуфинале, а «Бавария» стала чемпионом Германии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Время «пришпорить» «канониров»? Анонс дерби Северного ЛондонаВремя «пришпорить» «канониров»? Анонс дерби Северного ЛондонаСегодня в Лондоне состоится одно из самых знаменитых и бескомпромиссных европейских дерби.Маурисио Почеттино: Я буду разочарован, если мы проиграем борьбу за титулГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о предстоящем матче с «Арсеналом».«Тоттенхэм» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)В рамках 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом».Серия А. 34-й тур. «Рома» приме «Лацио», «Интер» – «Наполи» и другие матчиВсе матчи чемпионата Италии по футболу на сайте «Советского спорта».АПЛ. 35-й тур. «Эвертон» примет «Челси», «Тоттенхэм» – «Арсенал» и другие матчиРезультаты 35-го тура чемпионата Англии.
Футбол
Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»
Хоккей
Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют за сборную России с Чехией
Хоккей
«Торпедо» покидают Бирюков, Жердев, Фролов и еще 17 игроков
Футбол
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы