Шансы «Интера» на приход Конте оцениваются 50 на 50

Издание Tuttosport оценивает шансы «Интера» на приглашение главного тренера «Челси» Антонио Конте как 50 на 50.

47-летний итальянец остается основным кандидатом на пост главного тренера для новых владельцев клуба из Китая.

Конте уже получил предложение о контракте с зарплатой в десять миллионов евро в год. Также ему пообещали пригласить в клуб Габриэле Ориали, с которым он работал в сборной Италии.

Конте не раз приглашал бывшего менеджера сборной Ориали в «Челси», однако тот не поехал с тренером в Лондон. В итоге Конте приходится иметь дело с заместителем Романа Абрамовича Мариной Грановской, отношения с которой у итальянца не самые теплые.

Еще одним фактором в пользу возвращения в Италию может стать то, что Конте скучает по дому и своей семье, которая приезжает к нему в Лондон от случая к случаю.

Добавим, что ближайшим летом «Интер» готов потратить на обновление команды 150 миллионов евро.